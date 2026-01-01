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    Pahar- Lance de spuma 63946680 Karcher | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru spumare, cu recipient galben și duză neagră.

    Lance de spumare, 1200 l/h -

    Cod produs: 6.394-668.0

    teava de spuma scurta, la indemana cu unghi de pulverizare ajustabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideal pentru masini de curatare datorita designului sau compact.
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