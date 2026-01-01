Pahar- Lance de spuma 63946680 Karcher | Kärcher

Teava de spuma scurta, la indemana, cu unghi de pulverizare ajustabil cu rezervor de detergent de 1 litru. teava de spuma Karcher este ideala pentru masini de curatare datorita designului sau compact. Caracterisici suplimentare: Conector rotativ (M 22 x 1,5) si dozare de detergent variabil prin control al tevii.