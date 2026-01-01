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    Lance de spumare Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h | Kärcher

    Recipient pentru detergent Kärcher, cu duză galbenă și capac gri, pe fundal alb.

    Lance de spumare Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h

    Cod produs: 4.112-063.0

    Duză de spumare de înaltă calitate și robustă Advanced 1 cu reglare a unghiului de pulverizare și structură din Ecobrass..
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