Lance de spumare Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h | Kärcher

Duză este realizată din Ecobrass, un material robust și durabil pentru curățarea la presiune înaltă: Duza de spumare Advanced 1 impresionează cu echipamente de înaltă calitate. Există, de asemenea, un recipient ergonomic și stabil pentru agenții de curățare cu opțiune suplimentară de prindere la gât și deschidere mare de umplere. Unghiul de pulverizare poate fi reglat și dozarea precisă a agentului de curățare se realizează în 3 etape. Duza de spumare este potrivită pentru curățatoarele de înaltă presiune Kärcher fără servo control și are un debit de 400 până la 600 l / h.