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    Lance de spumare Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | Kärcher

    Recipient pentru detergent Kärcher, cu duză galbenă și capac gri, pe fundal alb.

    Lance de spumare Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

    Cod produs: 4.112-065.0

    Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 3 este realizată din Ecobrass.
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