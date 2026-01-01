Lance de spumare Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | Kärcher

Duza de spumare Advanced 2 este conceput special pentru produsele de curățat de înaltă presiune fără servo control, care au un debit de 900 până la 2500 l / h. Corpul său robust, realizat din Ecobrass de înaltă calitate, permite, de asemenea, utilizarea de agenți de curățare agresivi, care pot fi dozați exact în 3 etape.