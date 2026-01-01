Lance de spumare Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.112-065.0Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 3 este realizată din Ecobrass.
Debit transportat (l/h)
900 - 2500
Dimensiune duză ( )
38
Presiunea maximă (bar)
300
Dozare (%)
1 - 2 - 4
Capacitate rezervor (l)
1
Temperatură (°C)
max. 60
Filet de racordare
EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg)
0.8
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare