Lance spumare nozzle Ø1,25 63949680 Karcher | Kärcher

Duză de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru.Duza de spumare Kärcher este ideală pentru curățarea vehiculelor datorită designului său compact. Opțiuni suplimentare: Cuplă rotativă (M 22 x 1,5) și dozaj variabil al detergentului prin intermediul butonului de comandă de pe lance