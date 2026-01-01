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    Lance spumare nozzle Ø1,25 63949680 Karcher | Kärcher

    Recipient de spumă Kärcher, alb, cu duză neagră, pe fundal alb.

    Lance de spumare Advanced

    Cod produs: 6.394-968.0

    Duză de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideală pentru curățarea autoturismelor datorită designului său compact.
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