☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Lance spumare TR 41120540 Karcher | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru curățare, cu recipient gri și duză galbenă, pe fundal alb.

    Lance de spumare Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

    Cod produs: 4.112-054.0

    Lancea cu rezervor pentru spumare Basic 2 foarte robustă, realizată recent special pentru aparatele de spălat cu presiune cu un debit de 700–800 l/h. Pentru o calitate excepțională a spumei cu un consum al agentului de curățare redus la jumătate.
    Solicită o ofertă