Lance spumare TR 41120540 Karcher | Kärcher

Manopera de înaltă calitate și utilizarea componentelor robuste, cum ar fi corpul de bază din alamă, garantează o durată lungă de viață pentru noua lance cu rezervor pentru spumare Basic 2. Aparatul este proiectat pentru aparate de curățat cu înaltă presiune care au un debit de 700 până la 800 de litri pe oră și nu dispun de funcția noastră Servo Control, însă impresionează prin calitatea excepțională a spumei. În același timp, consumul de agent de curățare va fi redus cu aproximativ jumătate atunci când utilizați RM 838 VehiclePro Foam Cleaner. O placă integrată permite reglarea precisă în trei etape a dozei și elimină posibilitatea reglării accidentale. În plus, recipientul stabil, robust și ergonomic pentru agentul de curățare este, de asemenea, foarte ușor de umplut datorită gurii largi și poate fi înlocuit rapid.