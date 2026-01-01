Lance spumare TR 41120550 Karcher | Kärcher

Noua noastră lance cu rezervor pentru spumare Basic 3 a fost dezvoltată pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher cu funcție Servo Control și un debit de 900 până la 2500 litri de apă pe oră, care impresionează prin caracteristicile sale extraordinare. De exemplu, atunci când îl utilizați împreună cu RM 838 VehiclePro Foam Cleaner, permite utilizarea cu până la 50% mai puțin agent de curățare, asigurând în același timp o calitate impresionantă a spumei. Corpul robust de bază din alamă și utilizarea altor materiale de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață, iar metoda inteligentă de dozare în trei etape prin intermediul unei plăci integrate previne în mod eficient reglarea accidentală. Recipientul cu agent de curățare are, de asemenea, caracteristici speciale: forma stabilă și ergonomică oferă o opțiune suplimentară de prindere pe gât, gura largă facilitează umplerea și firul multi-start îl face rapid de înlocuit.