☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Lance spumare TR 41120550 Karcher | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru curățare, cu recipient gri și duză galbenă, pe fundal alb.

    Lance de spumare Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

    Cod produs: 4.112-055.0

    Calitate superioară, simplă și rezistentă: Lancea cu rezervor de spumare Basic 3 pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 900—2500 l/h. Reduce la jumătate consumul de agent de curățare, menținând în același timp o calitate optimă a spumei.