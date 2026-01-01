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    Lance de spumare DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru spumare, cu recipient alb și duză galbenă, pe fundal alb.

    Lance de spumare DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h

    Cod produs: 4.112-067.0

    Lance de spumare DUO Advanced 1, cu rezervor de detergent de doi litri și comutare directă la curățarea de înaltă presiune. Potrivită pentru mașinile de spălat cu presiune Kärcher cu un debit de 400 până la 600 l/h.
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