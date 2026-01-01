Lance de spumare DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.112-067.0Lance de spumare DUO Advanced 1, cu rezervor de detergent de doi litri și comutare directă la curățarea de înaltă presiune. Potrivită pentru mașinile de spălat cu presiune Kärcher cu un debit de 400 până la 600 l/h.
Debit transportat (l/h)
400 - 600
Dimensiune duză (mm)
38
Presiunea maximă (bar)
300
Dozare (%)
1 - 2 - 4
Capacitate rezervor (l)
2
Temperatură (°C)
max. 60
Filet de racordare
EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg)
1.5
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Domenii de utilizare