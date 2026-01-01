Lance de spumare DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h | Kärcher

Cu lancea de spumare DUO Advanced 2 cu rezervor, oferă soluția perfectă pentru spumă pentru sarcinile de curățare cu mașini de spălat cu presiune care au un debit de 700 până la 800 l/h, dar nu au Servo Control. Lancea de spumare permite utilizatorului să treacă imediat la operarea cu presiune înaltă. Datorită corpului său de bază robust, cu acoperire durabilă de nichel, este, de asemenea, ideal pentru utilizarea cu detergenți agresivi, care pot fi transportați datorită unui rezervor de doi litri, cu o deschidere mare de umplere și mâner suplimentar încorporat. Unghiul de pulverizare al lancei de spumă DUO Advanced 2 cu rezervor poate fi ajustat în mod flexibil, după cum este necesar, iar un obturator integrat este eficient în prevenirea ajustărilor neintenționate ale dozării precise a detergentului în trei etape.

Abilitatea de a comuta direct între substanțele chimice de curățare și curățarea la presiune înaltă Economie de timp, deoarece nu este nevoie să schimbați lancea de pulverizare sau accesoriul. Recipient ergonomic de doi litri pentru detergent Permite îndeplinirea fără efort a sarcinilor lungi de curățare. Dozare detergent cu obturator integrat Facilitează dozarea precisă, în trei etape, a detergentului. Pentru o calitate optimă a spumei. Previne supradozajul potențial de detergent. Corp de bază cu acoperire durabilă cu nichel Execuție foarte robustă și de lungă durată Facilitează utilizarea detergenților agresivi acolo unde este necesar. Setare flexibilă pentru unghiul de pulverizare Jet de spumă foarte precis. Permite lucrul în siguranță pe distanțe mai mari.