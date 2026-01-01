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    Lance de spumare DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru spumare, cu recipient alb și duză galbenă, pe fundal alb.

    Lance de spumare DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

    Cod produs: 4.112-068.0

    Pentru mașinile de spălat cu presiune fără Servo Control: Lancea de spumare DUO Advanced 2 cu rezervor este impresionantă prin opțiunea de trecere directă la curățarea cu înaltă presiune și rezervor de detergent de doi litri.
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