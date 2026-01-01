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    Lance de spumare DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru spumare, cu recipient alb și duză galbenă, pe fundal alb.

    Lance de spumare DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

    Cod produs: 4.112-069.0

    Lance de spumare DUO Advanced 3 cu rezervor, concepută pentru utilizarea cu detergenți agresivi. Cu trecere instantanee la curățarea cu presiune înaltă, reglarea unghiului de pulverizare și rezervor de doi litri.
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