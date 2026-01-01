Lance de spumare DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | Kärcher

Datorită stratului de nichel durabil de pe corpul de bază, lancea de spumare de înaltă calitate DUO Advanced 3 cu rezervor are unghi de pulverizare reglabil, de asemenea, potrivită în mod special pentru utilizarea cu detergenți agresivi. Conceput pentru sarcinile de curățare folosind mașini de spălat cu presiune Kärcher cu funcții Servo Control și debite de 900 până la 2500 l/h, lancea de spumare permite utilizatorului să treacă imediat la jetul de înaltă presiune. În plus, DUO Advanced 3 are un recipient de detergent robust, ergonomic, de doi litri, cu o prindere suplimentară și o deschidere mare de umplere. Ajustările neintenționate ale dozării detergentului sunt practic imposibile datorită opțiunii precise de dozare în trei etape prin intermediul unui obturator integrat.

Abilitatea de a comuta direct între substanțele chimice de curățare și curățarea la presiune înaltă Economie de timp, deoarece nu este nevoie să schimbați lancea de pulverizare sau accesoriul. Recipient ergonomic de doi litri pentru detergent Permite îndeplinirea fără efort a sarcinilor lungi de curățare. Dozare detergent cu obturator integrat Facilitează dozarea precisă, în trei etape, a detergentului. Pentru o calitate optimă a spumei. Previne supradozajul potențial de detergent. Corp de bază cu acoperire durabilă cu nichel Execuție foarte robustă și de lungă durată Facilitează utilizarea detergenților agresivi acolo unde este necesar. Setare flexibilă pentru unghiul de pulverizare Jet de spumă foarte precis. Permite lucrul în siguranță pe distanțe mai mari.