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    Lance flexibel 0,85m, 850 mm | Kärcher

    Lance de curățare Kärcher din metal, cu mâner ergonomic și capăt curbat pentru acces ușor.

    Lance flexibel 0,85m, 850 mm

    Cod produs: 6.394-655.0

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