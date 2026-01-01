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    Lance de sablat flexibila 1050 mm 41120350 Karcher | Kärcher

    Lance de curățare Kärcher din metal, cu mâner ergonomic și capăt curbat pentru acces ușor.

    Lance flexibilă, 1050 mm

    Cod produs: 4.112-035.0

    Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20º la 140º, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari.
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