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    Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheaburilor 41120290 | Kärcher

    Lance de presiune Kärcher din metal, cu capete negre din plastic, pe fundal alb.

    Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheaburilor

    Cod produs: 4.112-029.0

    Teava WC din otel inoxidabil si canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta si igienica a canalizarilor si toaletelor.
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