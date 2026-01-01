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    Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheaburilor 47600730 | Kärcher

    Lance de presiune Kärcher din metal, cu capete negre din plastic, pe fundal alb.

    Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheaburilor

    Cod produs: 4.760-073.0

    Lance din otel inoxidabil cu forma speciala pentru curatarea eficienta si igienica a canalizarilor si toaletelor.
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