☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Lance telescopică, 2 x 125 cm | Kärcher

    Băț telescopic alb cu capăt și mâner turcoaz, pe fundal alb.

    Lance telescopică, 2 x 125 cm

    Cod produs: 3.345-084.0

    Lance telescopică, 2 × 125 cm lungime, pentru lucrul în siguranță direct de la sol fără a fi nevoie de o scară.
    Solicită o ofertă