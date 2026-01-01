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    Lance telescopică, 3 x 200 cm | Kärcher

    Tijă telescopică albă cu trei segmente și capete verzi, pe fundal alb.

    Lance telescopică, 3 x 200 cm

    Cod produs: 3.345-629.0

    Lance telescopică, 3 × 200 cm lungime, pentru lucrul în siguranță la înălțimi mari direct de la sol fără a fi nevoie de o scară.
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