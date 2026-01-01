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    Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 | Kärcher

    Lance telescopică Kärcher cu segmente negre și galbene, pe fundal alb.

    Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7

    Cod produs: 4.762-610.0

    Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.
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