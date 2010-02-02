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    Lance telescopică TL 10 C | Kärcher

    Lance telescopică Kärcher, neagră, cu șase segmente ajustabile și detalii galbene.

    Lance telescopică TL 10 C

    Cod produs: 4.762-612.0

    Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.
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