Lance telescopică TL 10 C | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.762-612.0Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.
Lungimea manerului telescopic (m)
2.2 - 10
Temperatura de admisie (°C)
max. 60
Filet de racordare
M 18
Elemente
7
Greutate cu ambalaj (kg)
9.3
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare