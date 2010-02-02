Lance telescopică TL 10 C | Kärcher

În afară de diverse domenii de aplicare cu presiune înaltă sau joasă pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și panourilor solare, lancea telescopică TL 10 C permite și aplicații de aspirare, cum ar fi aspirarea prafului de pe țevi. Fiind fabricată din fibre de carbon de înaltă calitate și datorită elementelor practice de fixare cu eliberare rapidă și a forței de strângere reglabilă fără unelte pentru o acoperire de până la 10 m, TL 10 C convinge cu o rigiditate maximă și greutate minimă. Dispozitivul integrat anti-răsucire, precum și baza rotativă, asigură o muncă și mai sigură și mai ergonomică. Baza are, de asemenea, un cârlig pentru fixarea în siguranță a unei curele de transport.

Utilizare versatilă Pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și panourilor solare cu apă de osmoză. Pentru curățarea cu înaltă presiune sau curățarea cu joasă presiune cu perii de spălare. Ergonomie maximă Încuietoare anti-rotire a lăncilor pentru o activitate sigură şi ergonomică. Elemente de fixare cu eliberare rapidă pentru slăbirea rapidă și simplă a clemei de fixare a lăncii. Baza rotativă asigură o activitate simplă și ergonomică. Foarte usor de utilizat Reglarea fără unelte a forței de strângere la elementele de fixare cu eliberare rapidă. Cu cârlige de prindere pentru a ghida furtunul de apă în afara razei de acțiune a lăncii. Baza cu cârlige pentru fixarea curelei și a cadrului de transport. Siguranță maximă Dopul detașabil, tactil și vizual, previne dezasamblarea accidentală. Element bază-lance fără conductivitate electrică.