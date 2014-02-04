Lance telescopică TL 14 C Karcher | Kärcher

Cu o lungime de până la 14 m, lancea telescopică TL 14 C realizată din fibră de carbon rigidă și ușoară oferă domenii de aplicare aproape nelimitate. Poate fi folosită pentru curățarea ferestrelor, fațadelor sau panourilor solare cu apă de osmoză, precum și pentru aplicații cu înaltă presiune și joasă presiune și poate fi folosită chiar și pentru aspirare, de exemplu jgheaburi. Scurtarea și prelungirea se face extrem de simplu datorită elementelor de fixare inovatoare cu eliberare rapidă, forța de strângere poate fi, de asemenea, reglată individual și fără a utiliza unelte. O bază rotativă cu cârlig pentru atașarea unei curele de transport, precum și dispozitivul special anti-răsucire asigură condiții de lucru foarte sigure și ergonomice.

Utilizare versatilă Pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și panourilor solare cu apă de osmoză. Pentru curățarea cu înaltă presiune sau curățarea cu joasă presiune cu perii de spălare. Ergonomie maximă Încuietoare anti-rotire a lăncilor pentru o activitate sigură şi ergonomică. Elemente de fixare cu eliberare rapidă pentru slăbirea rapidă și simplă a clemei de fixare a lăncii. Baza rotativă asigură o activitate simplă și ergonomică. Foarte usor de utilizat Reglarea fără unelte a forței de strângere la elementele de fixare cu eliberare rapidă. Cu cârlige de prindere pentru a ghida furtunul de apă în afara razei de acțiune a lăncii. Baza cu cârlige pentru fixarea curelei și a cadrului de transport. Siguranță maximă Dopul detașabil, tactil și vizual, previne dezasamblarea accidentală. Element bază-lance fără conductivitate electrică.