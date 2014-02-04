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    Lance telescopică TL 14 C Karcher | Kärcher

    Lance telescopică Kärcher cu segmente negre și galbene, pe fundal alb.

    Lance telescopică TL 14 C

    Cod produs: 4.762-613.0

    Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.
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