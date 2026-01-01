Lancea telescopică 3 x 150 cm | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 3.345-087.0Lancea telescopică Kärcher, lungime 3 × 150 cm. Pentru lucru în siguranță direct de la sol fără a avea nevoie de o scară.
Cantitatea (Bucată)
1
Greutatea per produs (kg)
1.1
Greutate ambalaj (kg)
1.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
4500 x 21 x 21
Dimensiuni, ambalat (mm)
2000 x 21 x 21
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare