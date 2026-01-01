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    Lancea telescopică 3 x 150 cm | Kärcher

    Bară telescopică albă cu mânere verzi, pe fundal alb.

    Lancea telescopică 3 x 150 cm

    Cod produs: 3.345-087.0

    Lancea telescopică Kärcher, lungime 3 × 150 cm. Pentru lucru în siguranță direct de la sol fără a avea nevoie de o scară.
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