Lancea telescopică 3 x 150 cm | Kärcher

Lancile noastre telescopice de 3 × 150 de centimetri lungime pentru aplicații de curățare sigure direct de la sol. Lungimea lor face folosirea unei scări inutilă, un bloc de glisare special ajustat previne fiabil rotirea tijei, conul de siguranță și protecția prin strângere asigură manipularea în siguranță. Lancea telescopică foarte solidă, prelucrată cu grijă, este fabricată din aluminiu și plastic de înaltă calitate.