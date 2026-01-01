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    Lavetă din microfibră pentru sticlă | Kärcher

    Cârpă albastră din microfibră, cu margini zimțate, pe fundal alb.

    Lavetă din microfibră pentru sticlă

    Cod produs: 6.999-155.0

    • Suprafețe netede și lucioase, curățare fără scame și fără reziduuri
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    Respectarea sau utilizarea temperaturilor și detergenților recomandați. În plus, utilizarea unui uscător, în special la temperaturi ridicate, poate reduce considerabil durata de viață.