Lavetă din microfibră Premium, albastră, 40x40 cm, 5 buc | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 9.212-055.0Lavetă multifuncțională din microfibră, rezistentă și absorbantă.
Utilizarea textilelor
Textile durabile
Material
80% PET / 20% PA
Material textil
Microfibre
Temperatura de spălare (°C)
90
Recomandarea de spălare (°C)
60
Cicluri de spălare¹⁾
300
Cantitatea (Bucată)
5
Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg / g/m²)
0.2 / 250
Greutate ambalaj (kg)
0.2
Dimensiuni (L x l) (mm)
400 x 400
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare