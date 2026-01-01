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    Lavetă din microfibră Premium, galbenă, 40x40 cm, 5 buc | Kärcher

    Prosop galben din microfibră, cu margini cusute, pe fundal alb.

    Lavetă din microfibră Premium, galbenă, 40x40 cm, 5 buc

    Cod produs: 9.212-056.0

    Lavetă multifuncțională din microfibră, rezistentă și absorbantă.
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    Respectarea sau utilizarea temperaturilor și detergenților recomandați. În plus, utilizarea unui uscător, în special la temperaturi ridicate, poate reduce considerabil durata de viață.