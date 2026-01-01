Lavetă microfibră White Star, 35 cm | Kärcher

Lavetă de curățare de 35 cm pentru curățarea rapidă a ferestrelor, sticlei și a altor suprafețe: Laveta microfibră White Star de la Kärcher. Țesătura cu fir lung, fabricată din fibre de înaltă calitate, garantează o performanță foarte bună de curățare. Cu prindere practică Hook&Loop pentru o utilizare deosebit de confortabilă. Poate fi utilizată cu suportul T de la Kärcher.