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    Lavetă microfibră White Star, 35 cm | Kärcher

    Rola de vopsit albă, textură pufoasă, cu inscripția "made in Italy" pe marginea verde.

    Lavetă microfibră White Star, 35 cm

    Cod produs: 3.345-128.0

    • Universal cu capacitate mare de absorbție a apei
    • 35 cm
    • 80% acrilic, 20% PA
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