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    Lavetă verde Velma 38x40cm (20 bucăți) | Kärcher

    Burete de curățare verde, pătrat, pe fundal alb.

    Lavetă verde Velma 38x40cm (20 bucăți)

    Cod produs: 9.212-180.0

    • Standard
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    Respectarea sau utilizarea temperaturilor și detergenților recomandați. În plus, utilizarea unui uscător, în special la temperaturi ridicate, poate reduce considerabil durata de viață.