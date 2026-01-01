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    Suflanta pentru frunze profesionala cu acumulator LB 930/36 Bp pack *EU | Kärcher

    Suflantă Kärcher profesională, gri, cu mâner galben și acumulator negru, pe fundal alb.

    Suflanta pentru frunze profesionala cu acumulator

    LB 930/36 Bp pack *EU

    Cod produs: 1.042-508.0

    • Motor fără perii