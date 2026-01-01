Suflanta pentru frunze profesionala cu acumulator LB 930/36 Bp pack *EU | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Suflanta pentru frunze profesionala cu acumulator
Cod produs: 1.042-508.0
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Debit de aer (m³/h)
930
Viteza aerului (m/s)
60
Putere de suflare (N)
14
Tipul bateriei.
Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V)
36
Capacitate. (Ah)
6
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
max. 40 max. 50
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
100 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Lungimea cablului de încărcare a bateriei. (m)
1.2
Greutate fără accesorii (kg)
3
Greutate cu ambalaj (kg)
7.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
840 x 150 x 340
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Manual de utilizare
Domenii de utilizare