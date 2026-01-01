Suflanta pentru frunze profesionala cu acumulatorLB 960/36 Bp | Kärcher

Puternică, economică şi ecologică: Suflanta noastră de frunze LB 930/36 Bp alimentată cu acumulatori impresionează din toate punctele de vedere. Curăță frunzele, resturile și alte deșeuri, cu viteza luminii, în special în zonele greu accesibile. Și este atât de silențioasă încât o puteți folosi cu ușurință în zone sensibile la zgomot, cum ar fi zone rezidențiale, sau în apropierea școlilor, spitalelor sau chiar pe timpul nopții. Mai mult, de asemenea, nu emite substanțe nocive sau alte emisii care ar putea afecta mediul, este foarte confortabilă în utilizare și are costuri de exploatare și întreținere impresionante de scăzute.

Racletă metalică Elimină reziduurile lipicioase și murdăria. Protejează capătul tubului de suflare împotriva deteriorării. Duză de mare viteză Concentrează puterea de suflare pe o zonă mai mică. Îndepărtează ușor frunzele umede și murdăria. Viteză variabilă liniar și buton turbo Reglarea optimizată a vitezei de suflare şi creşterea performanţei atunci când este necesar acest lucru. Control maxim la îndepărtarea frunzișului și murdăriei persistente. Curea practică pentru umăr Permite poziționarea convenabilă și comodă, astfel încât să poți lucra fără să obosești. Design echilibrat. Cu pana la 50% mai silentios decat masinile propulsate cu motoare termice Ideală pentru a lucra în zone sensibile la zgomot și pe timp de noapte. Impact redus asupra oamenilor și a mediului. Motor fără perii Efort minim de întreținere și durată lungă de viață. Generare scăzută de căldură și eficiență ridicată. Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități. Crește productivitatea și siguranța în timpul lucrului. Fara emisii de substante periculoase sau CO2 Protejează mediul înconjurător și sănătatea utilizatorului. Vibratii semnificativ reduse comparativ cu masinile cu motoare termice Muncă fără efort pe perioade lungi de timp. Protejează sănătatea utilizatorului. Costuri de exploatare şi de întreţinere mai mici cu până la 90% comparativ cu uneltele alimentate cu benzină Deosebit de economică, deoarece nu există costuri cu benzina.