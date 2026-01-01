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    Suflanta pentru frunze profesionala cu acumulatorLB 960/36 Bp | Kärcher

    Suflantă Kärcher profesională, gri, cu mâner ergonomic și baterie albă, poziționată pe fundal alb.

    Suflanta pentru frunze profesionala cu acumulator

    LB 960/36 Bp

    Cod produs: 1.042-507.0

    • Motor fără perii