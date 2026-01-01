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    Masina de tuns iarba profesionala LM 460 /36Bp | Kärcher

    Mașină de tuns iarba Kärcher cu motor electric, design negru și gri, roți robuste și mâner ergonomic.

    Masina de tuns iarba profesionala

    LM 460 /36Bp

    Cod produs: 1.042-500.0

    • Motor fără perii