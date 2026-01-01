Masina de tuns iarba profesionala LM 460 /36Bp | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de tuns iarba profesionala
Cod produs: 1.042-500.0
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Lățime tăiere (mm)
530
Înălțime de tăiere (mm)
30 - 110
Numărul de rotaţii (rpm)
3100
Viteza de rulare (km/h)
2 - 5
Cosire
Oțel
Volumul containerului pentru iarba tăiată (l)
70
Nivelul de putere acustică. (dB(A))
95
Valoare vibrație (m/s²)
0.8
Tensiune (V)
36
Performanță per încărcare a bateriei (m²)
max. 600 max. 750
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
max. 40 max. 55
Greutate fără accesorii (kg)
32
Greutate cu ambalaj (kg)
38
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1580 x 550 x 1130
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Manual de utilizare
Domenii de utilizare