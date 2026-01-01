Masina de tuns iarba profesionala LM 460 /36Bp | Kärcher

Se laudă cu aceeași performanță ridicată ca și una prevăzutăr cu un motor pe benzină, dar este mai silențioasă, are emisii zero și are costuri semnificativ mai mici de funcționare și de întreținere: mașina noastră de tuns gazonul LM 530/36 Bp alimentată cu acumulatori are o gamă largă de echipamente, funcționalitate extinsă și un design robust. Roțile montate pe rulmenți cu bile și vitezele variabile asigură faptul că mașina este foarte manevrabilă, respectiv că manevrarea acesteia se face în mod confortabil. Sistemul inteligent de control automat al vitezei se adaptează la starea gazonului și, astfel, ajută la protejarea acumulatorului și la creșterea razei de acțiune a mașinii, în timp ce reglarea centrală a înălțimii de tăiere asigură rezultate uniforme de cosire. Frunzele tăiate pot fi colectate, mulcificate sau eliminate.

Reglare înălțimei de tăiere Poate fi reglată ușor și comod la înălțimea corespunzătoare de tăiere. Reglarea precisă a înălțimii de tăiere pentru utilizarea dorită. Motor autonom variabil Poate fi configurat pentru fiecare utilizator individual cu ajutorul elementului culisant de control. Economisește energie și reduce tensiunile. Control inteligent automat al vitezei Viteza optimă de tăiere pentru rezultate constant bune. Protejează acumulatorul și mărește suprafața acoperită. Punte de cosit din oțel Design foarte robust. Componente durabile. Funcție 3-în-1 pentru utilizare într-o varietate de configurări Frunzele de iarbă tăiate pot fi colectate, mulcificate sau eliminate. Motor fără perii Efort minim de întreținere și durată lungă de viață. Generare scăzută de căldură și eficiență ridicată. Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități. Crește productivitatea și siguranța în timpul lucrului. Emisii de zgomot semnificativ mai mici comparativ cu mașinile de tuns gazonul alimentate cu benzină Ideală pentru a lucra în zone sensibile la zgomot și pe timp de noapte. Impact redus asupra oamenilor și a mediului. Vibrații și emisii scăzute în comparație cu motoarele pe benzină Muncă fără efort pe perioade lungi de timp. Protejează mediul înconjurător și sănătatea utilizatorului. Costuri de exploatare şi de întreţinere mai mici cu până la 90% comparativ cu uneltele alimentate cu benzină Deosebit de economică, deoarece nu există costuri cu benzina.