Trimmer cu fir pentru gazon profesional cu acumulator LT 380/36 Bp | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Trimmer cu fir pentru gazon profesional cu acumulator
Cod produs: 1.042-502.0
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Diametru liniar (mm)
1.6
Extensia firelor
Alimentare prin lovire
Reglarea vitezei
da
Numărul de rotaţii (rpm)
Level 1: 4600 Level 2: 5600
Cuțit
Fir de tăiere
Diametru de tăiere (cm)
38
Tensiune (V)
36
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
max. 35 max. 45
Greutate fără accesorii (kg)
3.5
Greutate cu ambalaj (kg)
5.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1780 x 360 x 250
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Manual de utilizare
Domenii de utilizare