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    Trimmer cu fir pentru gazon profesional cu acumulator LT 380/36 Bp | Kärcher

    Trimmer de iarbă Kärcher cu mâner lung, gri, cu motor electric și protecție neagră pentru lamă.

    Trimmer cu fir pentru gazon profesional cu acumulator

    LT 380/36 Bp

    Cod produs: 1.042-502.0

    • Motor fără perii
    • Mâner ergonomic, rotund