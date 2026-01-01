Trimmer cu fir pentru gazon profesional cu acumulator LT 380/36 Bp | Kärcher

Mașina de tuns gazon alimentată cu acumulator LT 380/36 Bp este potrivită în special pentru locuri greu accesibile, cum ar fi băncile din parc sau în jurul indicatoarelor rutiere, delimitatoarelor rutiere de sens, sau bordurilor. Dar chiar și pe suprafețe înclinate și pe suprafețe mai mari, dispozitivul puternic și ușor este o alternativă convingătoare la trimmer-ele alimentate cu benzină și, spre deosebire de acestea, poate fi utilizat fără probleme și în zone sensibile la zgomot. LT 380/36 Bp are o lățime mare de tăiere și o autonomie ridicată, nu produce emisii sau vibrații și, de asemenea, impresionează cu mânerul său ergonomic, reglabil, respectiv distribuția optimă a greutății. Îți permite să lucreze pentru perioade lungi de timp, fără a obosi.

Mâner ergonomic, rotund Îți permite să lucrezi confortabil. Poate fi configurat individual pentru fiecare utilizator. Cap robust de tuns Pur și simplu împinge firul de tuns apăsând capul pe pământ. Încărcare comodă, ușoară a firului. Turatie variabila Poate fi adaptat utilizării în anumite scopuri. Autonomie extinsă. Curea practică pentru umăr Permite poziționarea convenabilă și comodă, astfel încât să poți lucra fără să obosești. Design echilibrat. Motor fără perii Efort minim de întreținere și durată lungă de viață. Generare scăzută de căldură și eficiență ridicată. Gata pentru utilizare imediată mulțumită tehnologiei litiu-ion Pornește la apăsarea unui buton. Independentă, sigură și fără cabluri. Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități. Crește productivitatea și siguranța în timpul lucrului. Fara emisii de substante periculoase sau CO2 Protejează mediul înconjurător și sănătatea utilizatorului. Vibratii semnificativ reduse comparativ cu masinile cu motoare termice Muncă fără efort pe perioade lungi de timp. Protejează sănătatea utilizatorului. Costuri de exploatare şi de întreţinere mai mici cu până la 90% comparativ cu uneltele alimentate cu benzină Deosebit de economică, deoarece nu există costuri cu benzina.