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    Aspirator vertical Kärcher, gri și negru, cu recipient transparent pentru praf și mâner ergonomic.

    Aspirator cu acumulator

    LVS 1/1 Bp

    Cod produs: 1.394-110.0

    • Fără fir, performanță excelentă de curățare pe toate podelele și suprafețele
    • Tehnologie de filtrare ciclonică: putere de aspirare constantă