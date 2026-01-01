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    Mâner din aluminiu, 140 см, Ø 23 мм | Kärcher

    Mâner de mop din metal argintiu cu capăt verde, pe fundal alb.

    Mâner din aluminiu, 140 см, Ø 23 мм

    Cod produs: 6.999-096.0

    Pentru toate suporturile de mop și lamele din cauciuc.
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