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    Maner dublu pentru conducerea exacta a capului de stropire 28630360 | Kärcher

    Două mânere negre, două tije metalice și patru șuruburi pe fundal alb.

    Maner dublu pentru conducerea exacta a capului de stropire

    Cod produs: 2.863-036.0

    Maner dublu. Control precis al capului de pulverizare
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