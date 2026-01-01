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    Maner - IB 15/120 63212060 Karcher | Kärcher

    Mâner negru detașabil pentru unelte, cu design ergonomic și suport circular.

    Maner - IB 15/80

    Cod produs: 6.321-206.0

    Manerul manual poate fi utilizat impreuna cu prelungirea duzei
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