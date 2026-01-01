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    Maner IB 7/40 43212480 Karcher | Kärcher

    Mâner negru cu suport circular alb, utilizat pentru unelte de curățare Kärcher.

    Maner IB 7/40

    Cod produs: 4.321-248.0

    Maner pentru montarea pe prelungirea duzei. Pentru operarea simpla cu ambele maini.
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