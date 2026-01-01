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    Mâner ștergator cu prindere moale | Kärcher

    Racletă Kärcher cu mâner negru și lamă metalică, pe fundal alb.

    Mâner ștergator cu prindere moale

    Cod produs: 3.345-144.0

    Mânerul ștergătorului cu design soft grip de la Kärcher permite înlocuirea simplă a șinei, poate fi folosit cu ușurință și cu lăncile telescopice.
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