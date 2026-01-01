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    Mâner telescopic, 97-184 см | Kärcher

    Mâner telescopic din metal cu mânere verzi din plastic, pe fundal alb.

    Mâner telescopic, 97-184 см

    Cod produs: 6.999-111.0

    • Mâner din aluminiu reglabil pe înălțime, mânere și buton ergonomice, antiderapante
    • 97–184 cm, diametru 23 mm
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