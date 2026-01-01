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    Margine de cauciuc pentru FRV 30 26429100 Karcher | Kärcher

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    Margine de cauciuc pentru FRV 30

    Cod produs: 2.642-910.0

    Pentru interioare cu podele netede. Insertia de cauciuc creste performata de absorbtie a FRV 30 si reduce cantitatea de apa ramasa. Acest lucru inseamna ca podeaua se usuca in cateva minute.
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