Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Echipamente municipale

    Mașini de măturat și autoutilitare municipale Kärcher cu puteri între 26 și 156 CP, robuste și versatile, cu atașamente speciale pentru curățare performantă.

    Echipamente municipale

    Autoutilitare multifuncționale și mașini de măturat de la Kärcher și Holder

    Nou înființata divizie Kärcher Municipal GmbH reunește întreaga gamă de echipamente municipale. În cadrul acestei noi organizații, mărcile Holder și Kärcher se completează perfect. Pentru clienți, acest lucru înseamnă și mai multe soluții pentru și mai multe aplicații, utilizate pe tot parcursul anului. Cu o calitate de primă clasă, de la o singură sursă competentă și în mai multe locații din întreaga lume. Urcați-vă la bord și puneți-vă încrederea în echipamentele municipale.

    Mașinile de măturat municipale Kärcher oferă performanțe excepționale peste tot. Pe suprafețe mari, precum și pe suprafețe dificile, drumuri, poteci, parcări, zone cu gazon și facilități sportive. De la curățenia de primăvară, întreținerea spațiilor verzi în timpul verii și în sezonul de toamnă, până la serviciile din tipul iernii. Cu ajutorul multiplelor unelte, fiecare dintre aceste utilaje robuste oferă o soluție optimizată pentru aplicații în ceea ce privește performanța, funcționarea și economia. Și, astfel, este o investiție care își păstrează valoarea timp de mulți ani.

    Vehiculul potrivit pentru fiecare aplicație

    Puterea în acțiune - videoclipuri cu aplicații

    MC 130

    MC 250 – când vrei ce e mai bun!

    MIC 35/MIC 42 serviciu de iarnă

    Funcții bine gândite - perfect adaptate pentru a răspunde nevoilor clienților

    Postul de lucru din mașinile municipale Kärcher și Holder poate fi proiectat cu diverse accesorii, atât funcționale, cât și convenabile. Opțiuni precum camera video spate, radio cu CD player, MP3, Bluetooth și sistem hands-free, scaun confortabil și oglindă retrovizoare încălzită au rolul de a spori siguranța șoferului și de a-i face munca mai ușoară. Sistemul bine pus la punct, care cuprinde port-utilaje, unelte și accesorii, oferă un grad ridicat de funcționalitate și performanță. Disponibilitatea ridicată a pieselor de schimb, cu termene de livrare minime și stocuri pe termen lung, asigură disponibilitatea operațională și eficiența economică pe termen lung.

    Echipamente convenabile și confortabile

    Echipamente convenabile și confortabile

    De la suportul pentru băuturi la husa pentru documente, de la scaunul confort cu suspensie pneumatică la radioul cu CD player - detaliile practice și inteligente ale echipamentului fac munca deosebit de plăcută pentru utilizator.

    Configurare echipamente municipale

    Configurat pentru cerințe specifice

    Dotările suplimentare individuale, cum ar fi furtunul de aspirare, sistemul de circulare a apei, sistemul de tracțiune și cel hidraulic, extind gama de aplicații și sporesc eficiența.

    Accesorii echipamente municipale

    Flexibilitate sporită datorită accesoriilor disponibile

    Kärcher oferă instrumentul potrivit pentru fiecare sarcină: perii rolă frontale, sisteme de perii cu și fără perii laterale și sistem de aspirare pentru curățarea domeniului public. Cositoare, perie pentru buruieni și braț de udare hidraulic pentru întreținerea spațiilor verzi. Utilaje de aruncat zăpada, pluguri de zăpadă și sărărițe pentru întreținerea pe timp de iarnă. Aparate de spălat cu înaltă presiune și sisteme de spălare pentru curățarea umedă.

    Fiabilitate mașini municipale

    Fiabilitatea pe care te poți baza

    Numai piesele originale Kärcher au calitatea recunoscută Kärcher. Acest lucru este valabil pentru periile laterale, pentru uleiul de motor și lichidul hidraulic - și, bineînțeles, pentru toate celelalte piese de uzură, piese de schimb, lubrifianți și materiale de exploatare. Nimic nu este mai bun și mai fiabil decât originalul.

    Call Center

    Ajutor la telefon

    Prietenoși. Competenți. Orientați spre soluții. Angajații liniei de asistență telefonică Kärcher sunt foarte familiarizați cu toate mașinile, accesoriile și agenții de curățare pentru a-ți oferi sfaturi competente la telefon.

    Service permanent

    Menținerea performanței și a valorii

    Întotdeauna performanțe maxime: cu contractele noastre de service, mașinile dumneavoastră de curățare Kärcher sunt întotdeauna gata de utilizare - datorită inspecțiilor regulate, întreținerii sau pachetului complet de servicii.

    Curățarea zăpezii cu mașina municipală MIC 42

    Soluții pentru aplicații municipale

    Soluțiile noastre de aplicații pentru zona municipală se pot personaliza pentru fiecare nevoie și pentru fiecare anotimp - fie că este vorba de gheață și zăpadă, de întreținerea zonelor verzi sau de aplicații speciale, precum măturarea și aspirarea muncipală.

    Vezi mai mult

    Broșuri

    Broșură autoutilitare municipale

    Autoutilitare municipale

    Descarcă
    Broșură echipamente municipale

    Echipamente municipale

    Descarcă
    Broșură mașina municipală de măturat MC 250

    Mașina municipală de măturat MC 250

    Download

    Consultanță, servicii și vânzări

    Oferim soluții personalizate și asistență profesională și suntem bucuroși să răspundem tuturor întrebărilor referitoare la echipamentele municipale.

    Telefon:  0721.042.309
    E-mail: alin.preda@karcher.com