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    Mătură pentru praf si păianjeni, 97-184 cm | Kärcher

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    Mătură pentru praf si păianjeni, 97-184 cm

    Cod produs: 5.999-027.0

    Perie pentru îndepărtarea eficientă a pânzelor de păianjen sau pentru îndepărtarea prafului de pe țevi etc.
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