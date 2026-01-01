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    Masina municipala MC 130 Adv | Kärcher

    Vehicul utilitar Kärcher gri, cu cabină închisă și platformă de transport, văzut din față și lateral. Număr de înmatriculare WN AK 818.

    Masina municipala

    MC 130 Adv

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.442-231.2

    • Tracțiune integrală hidrostatică cu control al tracțiunii (opțional blocare diferențial)
    • Utilizare pe tot timpul anului
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