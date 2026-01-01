Masina municipala MC 130 Adv | Kärcher

Conceput pentru a fi foarte compact, MC 130 Plus din clasa de 3,5 tone oferă o diversitate impresionantă în locuri și scopuri de utilizare. De la curățarea străzilor și curățarea umedă până la întreținerea spațiilor verzi cu îndepărtarea buruienilor, până la servicii de iarnă sau sarcini de transport, masina are rezultate foarte bune prin multifuncționalitate și performanță maximă. Motorul diesel de 66 CP, certificat STAGE V, asigură o conducere la fel de puternică și rentabilă. Datorită unui cadru pentru atașament cu înclinare hidraulică integrată, toate accesoriile pot fi atașate sau îndepărtate în spate în cel mai scurt timp posibil, fără unelte necesare. Cabina confortabilă pentru două persoane oferă o vizibilitate excelentă în toate zonele și un afișaj multifuncțional unic, cu o dispunere intuitivă a elementelor de control, concepute având în vedere claritate și ergonomie.

Cabină confortabilă cu două locuri, cu o vizibilitate excelentă Intrarea și ieșirea posibile pe ambele părți, cu ferestre glisante mari în uși. Vizibilitate la 360° în cabină pentru siguranță maximă. Parbrizul încălzit împiedică aburirea acestuia. Concept de operare intuitiv Unitate de control la nivelul clasei de masini de măturat de 2 m³, identică cu MC 250. Cotiera cu panou de operare integrat ergonomic pentru o operare intuitiva. Afișaj multifuncțional pe volan și vizibil șoferului în orice moment. Sistem hidraulic de înaltă performanță Cu o pompă cu angrenaje tandem 2 × 40 l/min (80 l/min în față). Circuit hidraulic suplimentar cu 23 l/min pentru funcționarea spălării cu presiune. Patru conexiuni hidraulice cu dublă acțiune în față și două în spate pentru accesorii Sistem integrat de schimbare rapidă Sistem de ridicare frontală (forță de ridicare 525 kg) pentru accesoriile din categoriile 0,1 N și CAT 2. Cadru basculant hidraulic pentru schimbarea accesoriilor din spate. Reducerea presiunii pentru conexiunile hidraulice prin apăsarea unui buton din cabină. Întreținere zilnică ce economisește timp Pur și simplu deschideți carcasa motorului pentru acces direct pentru întreținere și service. Opțional: Bloc de ridicare de urgență pentru ridicarea containerului de deșeuri și eliberarea frânei de parcare. Puncte centrale de lubrifiere pe sistemul de perii și gura de aspirație.