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    Masina municipala de maturatMC 150 Plus | Kärcher

    Mașină de măturat stradală Kärcher, gri, cu perii rotative și cabină închisă, pe fundal alb.

    Masina municipala de maturat

    MC 150 Plus

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.442-237.203

    • Funcție de pornire rapidă
    • Utilizare pe tot timpul anului
    • Tracțiune integrală cu control al tracțiunii (blocare diferențial opțională)
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