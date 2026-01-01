Masina municipala de maturatMC 150 Plus | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina municipala de maturat
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.442-237.203
Angrenaj
Motorină
Tracțiune
Transmisie integrala
Producator motoare
Kubota
Putere motor (kW)
48
Capacitate cilindru (cm³)
2434
Cilindru
4
Volumul rezervorului de combustibil (l)
50
Standard emisii
STAGE V
Viteza de conducere (km/h)
- 40
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
2450
Lățimea de lucru cu 3 perii laterale (mm)
2660
Recipient murdărie (l)
1500
Rezervor de apă (l)
- 150
Rezervor de apă curată (l)
195
Ampatament (mm)
1700
Greutate totală admisă (kg)
3500
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
3774 x 1220 x 1979
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare