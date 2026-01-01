Masina municipala de maturatMC 150 Plus | Kärcher

Mașina multifuncțională MC 150 aduce performanță maximă, economie și confort la condus în clasa de 3,5 tone. Mașina de măturat multifuncțională are o gamă largă de caracteristici pentru a face munca de lungă durată confortabilă - inclusiv cele mai compacte dimensiuni, un șasiu hidraulic complet suspendat cu suspensie independentă a roților, o cabină spațioasă cu aer condiționat cu scaun opțional pentru pasageri, scaune pentru spate și conceptul de operare intuitiv al clasei de 2 m³. Economia excepțională este asigurată de modul eco!efficiency, care armonizează turația motorului, puterea hidraulică și performanța de măturat în modul automat de măturat. Conceput pentru mult mai mult decât simple aplicații de curățare, MC 150 poate fi utilizat și pentru servicii de iarnă, îndepărtarea buruienilor și chiar sarcini de transport.

Clasa compactă de 3,5 t Complet potrivit pentru trotuare datorită greutății totale admisibile reduse de 3,5 t. Cea mai bună manevrabilitate din clasă și stabilitate direcțională 100% pentru a facilita munca în zonele înguste. Grup mare de potențiali utilizatori, deoarece poate fi condus cu permisul de conducere clasa B. Cel mai bun confort de rulare datorită șasiului cu suspensie completă Suspensie completă, șasiu hidraulic cu suspensie independentă a roților pentru călătorii de transport cu oboseală redusă. Control automat al nivelului pentru un confort constant al suspensiei în orice condiții de sarcină. Înălțimea vehiculului de 1999 mm pentru o utilizare fără probleme în parcări cu mai multe etaje și subterane. Sistem sofisticat de perii Cutiile de conserve, sticlele și alte obiecte mai mari sunt preluate automat de orificiul de aspirație, permițând șoferului să se concentreze mai bine pe sarcinile sale principale și pe trafic. Control individual al periei pentru măturarea sub băncile din parc și în zonele cu formă neregulată. Cabină confortabilă cu două locuri, cu o vizibilitate excelentă Cabina vitrată la 360° pentru o vizibilitate optimă în toate direcțiile facilitează manevrele și sporește siguranța șoferului și a celor de la sol. Concept de operare intuitiv cu funcție de pornire rapidă, ideal pentru șoferii neexperimentați, precum și pentru utilizatorii care apreciază și doresc să utilizeze opțiunile de setare individuale din clasa de 2 m³. Afișaj multifuncțional pe volan pentru a verifica rapid starea de funcționare și setările fără a fi nevoit să vă luați ochii de la mediul de lucru. Sistem hidraulic de înaltă performanță Cu o pompă cu angrenaje tandem 2 × 40 l/min (80 l/min în față). Circuit hidraulic suplimentar cu 23 l/min pentru funcționarea spălării cu presiune. Patru conexiuni hidraulice cu dublă acțiune în față și două în spate pentru accesorii Întreținere zilnică ce economisește timp Acces direct la motor și la toate componentele de întreținere relevante pentru mai puțin timp mort și productivitate mai mare. Sistem integrat de schimbare rapidă Ridicare frontală variabilă și stabilă pentru a acomoda o gamă largă de implemente în categoriile 0, 1N și KAT 1. Opțional: cadru interschimbabil hidraulic integrat pentru schimbarea rapidă și ușoară a implementelor în partea din spate a vehiculului. Circuite hidraulice depresurizate pentru conectarea și deconectarea fără efort a cuplajelor hidraulice.