Kärcher acordă o mare importanță echipamentelor municipale. Acesta este motivul pentru care am investit întregul nostru know-how și toate competențele noastre, precum și experiența noastră vastă, în dezvoltarea mașinii de măturare și aspirare MC 250. Mașina MC 250 cu design atractiv oferă o performanță de curățare fără egal, cu o turație redusă a motorului, volum generos de 2,5 m³ al containerului pentru deșeuri, o viteză mare de deplasare de 60 km/h și un confort maxim de conducere datorită suspensiei hidropneumatice independente. Cabina opţională de mari dimensiuni, cu sistem de aer condiţionat, scaune confortabile şi conceptul ergonomic de operare, cu afişaj multifuncţional cu dispunere optimă pe volan, asigură un mediu de lucru plăcut şi un nivel ridicat de ușurinţă în utilizare. MC 250 dispune, de asemenea, de direcție integrală pentru manevrabilitate excelentă și un sistem eficient de circulație a apei cu un rezervor separat pentru apă murdară. Mașina este potrivită pentru orașe și municipalități de toate dimensiunile, este foarte ușor de întreținut și, de asemenea, impresionează cu un nivel foarte scăzut de emisii de gaze de eșapament și de particule.

Cabină confortabilă și spațioasă pentru 2 persoane, cu vedere optimă asupra mediului de lucru Cu scaune confortabile de lux pentru activități de lucru fără oboseală. Intrarea și ieșirea posibile pe ambele părți, cu ferestre glisante mari în uși. Buton Eco pentru începerea operațiunii de măturare. Șasiu de siguranță cu confort maxim Timpi scurți de deplasare mulțumită vitezei maxime de 60 km/h. Suspensie hidro-pneumatică pentru confort sporit la conducere. Direcţie confortabilă pe toate roţile pentru manevrabilitate maximă. Cel mai mare container de deșeuri din clasa sa Recipient pentru deșeuri din oțel inoxidabil cu debit optimizat, cu un volum de peste 2 m³. Permite perioade îndelungate de lucru. Sistem standard de recuperare a apei cu rezervor separat de apă Viteză și manevrabilitate mare Timpi scurți de deplasare mulțumită vitezei maxime de 60 km/h. Direcţie confortabilă pe toate roţile pentru manevrabilitate maximă. De asemenea, potrivită în zonele urbane. Design care permite o întreținere ușoară Toate componentele relevante pentru curățare și întreținere sunt ușor accesibile. Cu capace laterale pentru întreținere și rezervor de apă curată montat pe un suport pivotant. Sistem intuitiv cu 2 joystick-uri pentru controlul brațului periei. Afişaj multifuncţional cu dispunere clară pe volan. Buton Eco pentru începerea operațiunii de măturare.