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    Masina municipala de maturat MC 250 | Kärcher

    Mașină de măturat Kärcher MC 250, echipată cu perii rotative, într-un mediu alb-negru, pe fundal alb.

    Masina municipala de maturat

    MC 250

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.442-260.201

    • Sistem de direcție pe toate roțile, cu comutare
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