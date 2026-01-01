Masina municipala de maturat MC 250 Zero Emission | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina municipala de maturat
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.442-264.2
Angrenaj
Electric
Tracțiune
Tracțiune pe două roți
Putere motor (kW)
90
Viteza de conducere (km/h)
min. - max. 60
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
2625
Lățimea de lucru cu 3 perii laterale (mm)
2710
Recipient murdărie (l)
2500
Rezervor de apă (l)
80 - 400
Rezervor de apă curată (l)
265
Ampatament (mm)
1980
Greutate totală admisă (kg)
6000
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
4491 x 1300 x 1995
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare