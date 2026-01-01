Masina municipala de maturat MC 250 Zero Emission | Kärcher

Kärcher MC 250 e!ectric este o mașină de măturat complet electrică. Conceptul său de propulsie permite curățarea silențioasă și eficientă a străzilor fără emisii de CO₂, chiar și în zone sensibile la zgomot sau pe timp de noapte. Datorită bateriei de înaltă performanță de 78 kWh, este garantată o autonomie îndelungată, suficientă pentru o întreagă tură de lucru. Această mașină de măturat cu aspirare impresionează prin performanțele sale excepționale de curățare. Sistemul său puternic de aspirare colectează chiar și murdăria cea mai grosieră și reține eficient praful fin – certificat cu 4 stele conform EUnited. Mașina este echipată cu suspensie hidropneumatică, suspensie independentă și climatizare automată. Conceptul de operare intuitiv, cu afișaj central, creează un mediu de lucru plăcut. Sistemul de direcție pe toate roțile, care poate fi activat, asigură, de asemenea, o manevrabilitate maximă, chiar și în cele mai înguste spații. Cu un container generos de 2,5 m³ pentru deșeuri și un sistem de recuperare a apei incluse în dotarea standard, modelul MC 250 e!ectric prelungește durata de funcționare. Designul asigură costuri de exploatare reduse și o întreținere simplă.

Cabină confortabilă și spațioasă pentru 2 persoane, cu vedere optimă asupra mediului de lucru Operare intuitivă, simplă și ușor de utilizat. Suspensie hidro-pneumatică pentru confort sporit la conducere. Afișaj multifuncțional pe volan pentru a verifica rapid starea de funcționare și setările fără a fi nevoit să vă luați ochii de la mediul de lucru. Cel mai mare container de deșeuri din clasa sa Recipient pentru deșeuri din oțel inoxidabil cu debit optimizat, cu un volum de peste 2 m³. Permite perioade lungi de utilizare și crește eficiența și productivitatea. Sistem standard de recuperare a apei cu rezervor separat de apă Baterie de înaltă performanță de 78 kWh Autonomie excelentă pentru operațiuni de lungă durată. Funcționare eficientă pe durata întregii ture. Timp de încărcare rapid datorită puterii de 22 kW. Acces ușor pentru mentenanta Manipulare confortabila si buna accesibilitate Sistem de direcție pe toate roțile, cu comutare Pentru agilitate foarte buna şi manevrabilitate. Pentru acoperirea unei suprafete mai mari. Manipulare confortabila si buna accesibilitate Propulsie electrică puternică: pentru sistemul hidraulic, ventilator și modul de acționare. Silențios și rezistent: funcționare eficientă pe parcursul unor zile lungi de lucru. Fără emisii locale de CO₂: curăță fără gaze de eșapament.