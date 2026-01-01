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    Masina municipala de maturat MC 250 Zero Emission | Kärcher

    Mașină de măturat stradală Kärcher electrică, model MC 250, cu perii rotative în față, pe fundal alb.

    Masina municipala de maturat

    MC 250 Zero Emission

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.442-264.2

    • Performanțe ridicate de curățare, cu timp de rulare lung
    • Manevrare ușoară
    • Electric, funcționare silențioasă
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