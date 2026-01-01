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    Masina de maturat pentru utilizare pe domeniul public MC 50 Advanced | Kärcher

    Mașină de măturat Kärcher MC 50, gri, cu două perii rotative în față și cabină închisă.

    Masina municipala de maturat

    MC 50 Advanced

    Cod produs: 1.442-204.2