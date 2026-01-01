Cu MC 80, tehnologia mașinilor foarte mari este acum utilizată în clasa compactă. De exemplu, containerul de 800 de litri pentru material măturat cu sistem de circulație a apei se bazează pe simulări CFD asistate de computer, sistemul cu două perii are control individual al periei cu ridicare individuală, canalul de aspirație drept previne în mod eficient blocajele, iar gura de aspirație este situată în conturul roții unde este protejată de impact. Echipamentul standard excelent poate fi completat cu diverse kituri de atașare, cum ar fi o perie laterală a treia, o perie pentru buruieni, un furtun sau un aparat de curățat cu înaltă presiune. În ceea ce privește confortul de lucru, MC 80 are rezultate bune cu cea mai mare cabină din clasa sa, o vedere perfectă de jur împrejur și un aspect transparent și ergonomic al elementelor de operare. Sunt incluse și detalii practice, cum ar fi un compartiment de depozitare care se poate încuia, un suport pentru sticle și un port de încărcare USB.

Concept de operare intuitiv din clasa de 3,5 tone Cotiera cu panou de operare integrat ergonomic pentru o operare intuitiva. Pornire rapidă la atingerea unui buton. Control individual al tuturor funcțiilor posibil. Controlul și ridicarea individuală a periei măresc precizia. Confort maxim de operare Cea mai mare cabină din clasa sa, cu vedere panoramică la 360°, ergonomică și transparentă. Ferestre pe ambele părți, compartiment de depozitare încuiat, port de încărcare USB, suport pentru sticle. Intrare și ieșire pe ambele părți pentru flexibilitate maximă în timpul lucrului. Cel mai înalt standard de măturare Sistem cu două perii ușor de asamblat, cu control și ridicare individuală. Recipient de 800 litri pentru material măturat cu sistem de circulație a apei și rezervor de apă dulce de 185 litri. Sunt disponibile kituri de atașare opționale, cum ar fi peria laterală a treia sau peria pentru buruieni. Conducere economică și ecologică Valori de emisie sub EU STAGE V datorită sistemului Common Rail și filtrului de particule diesel. Pentru aplicații din zonele verzi urbane. Consumul redus de combustibil protejează mediul și scade costurile de exploatare.