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    Masina municipala MIC 26C Advanced Comfort | Kärcher

    Vehicul utilitar Kärcher MIC 26 cu cabină închisă, faruri frontale și girofar portocaliu pe acoperiș. Număr de înmatriculare WN AK 818.

    Masina municipala

    MIC 26C Advanced Comfort

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.442-211.202

    • Cabina șofer confortabilă
    • Incalzire
    • Aer conditionat (optional)
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