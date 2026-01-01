Masina municipala MIC 26C Advanced Comfort | Kärcher

Aleile și parcurile sunt domeniile autoutilitarei MIC 26 C Adv Comfort. Designul său extrem de îngust și compact, o lățime de măturat de la 900 la 1400 de milimetri și volumul generos al containerului de 500 de litri evidențiază adecvarea sa deosebită pentru aceste aplicații. Sistemul profesional de măturat cu sistem opțional de circulare a apei a fost dezvoltat special pentru zona municipală și este disponibil. atât ca accesoriu standard cât și opțional. Echipat cu direcție articulată pentru o manevrabilitate maximă, obstacolele pot fi ocolite cu ușurință și în siguranță, deoarece partea din față și din spate circulă pe aceeași cale. De asemenea, este posibil să lucrați aproape de margini datorită acestei soluții inteligente. Operatorii sunt încântați de imaginea de ansamblu excelentă, un sistem de aer condiționat și un spațiu de lucru clar aranjat, cu doar câteva întrerupătoare și butoane. Un joystick ergonomic, care este folosit pentru a controla toate accesoriile și atașamentele simplu și intuitiv și face posibile mișcări blânde și fără smucituri ale sistemului hidraulic de lucru, merită menționat și aici.

Direcţie articulată inteligentă Pentru manevrabilitate maximă. Permite lucrul aproape de margini și simplifică deplasarea în jurul obstacolelor. Confort maxim de operare Cabină confortabilă și ergonomică, cu vizibilitate optimă de jur imprejur Control ergonomic cu joystick Controlul intuitiv al iaccesoriilor. Pentru mișcări line și fără smucituri. Reduce numărul de elemente de operare din cabină. Sistem de măturat dezvoltat pentru uz municipal Sistem de măturat cu sistem opțional de circulare a apei. Disponibil fie din fabrică, fie ca accesoriu ulterior. Ideal pentru curățarea aleilor cu o lățime de măturare de la 900 la 1400 mm și o dimensiune a recipientului de 500 litri.