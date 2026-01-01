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    Masina municipala Karcher MIC 35 14422512 | Kärcher

    Vehicul utilitar Kärcher MIC 35, gri, cu cabină închisă, faruri frontale și roți mari, fotografiat pe fundal alb.

    Masina municipala

    MIC 35

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.442-251.2

    • Propulsie hidraulică integrală
    • Concept de schimbare rapidă pentru echipamente montate în față și în spate
    • Utilizare pe tot timpul anului
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