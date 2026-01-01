Masina municipala Karcher MIC 35 14422512 | Kärcher

Aplicațiile în zonele urbane sunt posibile cu autoutilitara MIC 35, datorită tehnologiei diesel de ultimă generație, injecției directe și a filtrului de particule. Motorul său eficient de 35 CP scade semnificativ limitele stricte ale standardului de emisii de evacuare STAGE V și impresionează prin eficiență economică. MIC 35 are un concept general inteligent care impresionează până la ultimele detalii. Cabina mare confortabilă, cu vedere panoramică și elementele de comandă ce permit un control facil al periilor, accesul uşor la toate zonele de întreținere, precum și diferitele opțiuni pentru integrarea accesoriilor auxiliare, care se montează cu ușurință prin triunghiul de cuplare standardizat, iar cele din spate sunt instalate fără efort prin intermediul sistemului de schimbare rapidă cu cadru înclinat hidraulic.

Conducere economică și ecologică Injectia directă și filtrul de particule scad valorile emisiilor de noxe sub nivelul standardului STAGE V. Pentru aplicații din zonele verzi urbane. Consumul redus de combustibil protejează mediul și scade costurile de exploatare. Sistem integrat de schimbare rapidă Montarea elementelor frontale prin sistem standard de cuplare tip triunghi. Înlocuirea dispozitivelor din spate cu un sistem de schimbare rapid cu cadru înclinat hidraulic. Sistem opțional multi-cuple pentru conectarea rapidă și fără pierderi in sistemul hidraulic. Confort maxim de operare Cea mai mare cabină din clasa sa (volum de aer de 1,45 m³), ​​vedere panoramică la 360 °, dispunere ergonomică și clară a elementelor. Ferestre pe ambele părți, compartiment de depozitare, port de încărcare USB, suport pentru pahar. Extrem de ușor de întreținut Componentele de înaltă calitate fac posibile reviziile la intervale foarte lungi de 500 sau 1000 de ore. Acces fără instrumente la toate componentele relevante pentru întreținere, de ex. capacul motorului. Radiatorul poate fi pus într-o poziție de întreținere definită pentru curățare.