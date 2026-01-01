☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Masina municipala Karcher MIC 42 14422502 | Kärcher

    Vehicul utilitar Kärcher gri, cu cabină închisă, faruri și oglinzi laterale, pe fundal alb.

    Masina municipala

    MIC 42

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.442-250.2

    • Motor diesel de 42 CP cu putere hidraulică de până la 60 l
    Solicită o ofertă