Masina municipala Karcher MIC 42 14422502 | Kärcher

Tehnologia diesel modernă, cu injecție directă și filtru de particule, utilizat la motorul de 42 CP pentru autoutilitara MIC 42, reduce valorile emisiilor de noxe mult sub valorile limită ale motoarelor STAGE V. Așadar, mașina este potrivită nu numai pentru aplicațiile din zonele urbane, dar are rezultate bune și în ceea ce privește eficiența ridicată. Componentele de înaltă calitate contribuie, de asemenea, la acest lucru și permit efectuarea reviziilor la intervale foarte lungi de 500 sau 1000 de ore. Accesul la toate zonele legate de întreținere, fără a fi nevoie de unelte, este, de asemenea, o parte a conceptului general inteligent, la fel ca multe opțiuni de integrare. De exemplu, dispozitivele frontale sunt montate printr-un triunghi standard de cuplare KAT 0, în timp ce dispozitivele din spate pot fi schimbate folosind cadrul hidraulic de înclinare cu efort minim datorită sistemului nostru de schimbare rapidă. Un sistem opțional cu mai multe cuple garantează conectarea rapidă și fără pierderi in sistemul hidraulic. De asemenea, operatorul beneficiază de o cabină foarte mare, cu elemente de funcționare clar prevăzute și de multe alte detalii utile.

Conducere economică și ecologică Injectie directă și filtrul de particule diesel scad valorile emisiilor de noxe conform standardul STAGE V. Pentru aplicații din zonele verzi urbane. Consumul redus de combustibil protejează mediul și scade costurile de exploatare. Sistem integrat de schimbare rapidă Montarea dispozitivelor frontale prin triunghi standard de cuplare KAT Municipal. Înlocuirea dispozitivelor din spate cu un sistem de schimbare rapid cu cadru înclinat hidraulic. Sistem opțional multi-cuple pentru conectarea rapidă și fără pierderi in sistemul hidraulic. Confort maxim de operare Cea mai mare cabină din clasa sa (volum de aer de 1,45 m³), ​​vedere panoramică la 360 °, dispunere ergonomică și clară a elementelor. Ferestre pe ambele părți, compartiment de depozitare, port de încărcare USB, suport pentru pahar. Extrem de ușor de întreținut Componentele de înaltă calitate fac posibile reviziile la intervale foarte lungi de 500 de ore. Acces la toate componentele de întreținere posibile fără a fi nevoie de instrumente, de ex. prin capacul motorului. Radiatorul poate fi pus într-o poziție de întreținere definită pentru curățare.