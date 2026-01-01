Masina municipala Karcher MIC 42 14422502 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina municipala
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.442-250.2
Propulsie
Motorină
Tracțiune
Transmisie integrala
Producator motoare
Yanmar
Putere motor (kW)
32
Capacitate cilindru (cm³)
1568
Cilindru
3
Standard emisii
STAGE V
Rezervor combustibil (l)
41
Viteza de conducere (km/h)
- 25
Viteza de lucru (km/h)
- 25
Ampatament (mm)
1500
Greutate totală admisă (kg)
2500
Greutate fără accesorii (kg)
1400
Greutate cu ambalaj (kg)
1400
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
3200 x 1400 x 2230
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs