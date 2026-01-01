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    Microfibre cloth hand pad holder velcro | Kärcher

    Set de curățare pentru geamuri, cu racletă, mop, lavete albastre și albe, și mâner extensibil, într-o cutie deschisă.

    Microfibre cloth hand pad holder velcro

    Cod produs: 9.212-036.0

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