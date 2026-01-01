Microriccio mop albastru, Pocket, 40 cm | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.999-143.0
Program
STANDARD
Structura podelei
Neted și foarte structurat
Nivelul murdăriei
De la scăzut la mediu
Utilizarea textilelor
Textile durabile
Lățime de lucru (cm)
40
Atașament textil
Buzunare
Material
100% PET
Material textil
Microfibre
Structura textila
Scamă tip buclă
Temperatura de spălare (°C)
90
Recomandarea de spălare (°C)
60
Temperatura uscătorului (°C)
60
Cicluri de spălare¹⁾
300
Cantitatea (Bucată)
1
Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg / g/m²)
0.2 / 30
Dimensiuni (L x l) (mm)
400 140
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare