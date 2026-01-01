Microriccio mop albastru, Pocket, 40 cm | Kärcher

Dezvoltat ca mop universal, ECO!Mop cu bucle albastre impresionează prin distribuția uniformă și densă a buclelor, oferind o capacitate excelentă de colectare a murdăriei. Laveta este potrivită pentru curățarea industrială și pentru zonele cu nivel ridicat de murdărie, precum și pentru pardoseli neuniforme. Bucle din poliester cu conținut ridicat de microfibră facilitează curățarea până la margini și îndepărtează murdăria din colțuri și de pe margini. Sistemul de coduri pe culori permite atribuirea clară a mopului unei anumite zone și previne contaminarea încrucișată. Sistemul ECO!Mop este potrivit pentru utilizarea cu cărucioare cu două găleți sau o singură găleată cu presă, precum și pentru metoda de pre-impregnare. Se recomandă aplicarea unei cantități de soluție de curățare egală cu aproximativ 250% din greutatea mopului. De regulă, nu este necesar un pas suplimentar de ștergere uscată.